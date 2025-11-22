রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বহুতল ভবনে আগুন

রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বহুতল ভবনে আগুন
রাজধানীর সেগুনবাগিচায় একটি ১০ তলা বাণিজ্যিক ভবনে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি।
আজ শনিবার বেলা ৩টা ৪ মিনিটে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর আগুন লাগার খবর পায় বলে জানান দায়িত্বরত কর্মকর্তা আনোয়ার বিন সাত্তার।
ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা বলেন, সেগুনবাগিচার একটি ১০ তলা ভবনের ৯ তলায় আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে বেলা সাড়ে তিনটায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বিকেল ৪টা ১২ মিনিটে আগুন নেভানো হয়। এতে কেউ হতাহত হয়নি।
সরেজমিনে দেখা যায়, আগুন লাগা ভবনটির নাম আত–ত্বারীক টাওয়ার। এ ভবনে কর অঞ্চল–৮ ও ১৪–এর কর কমিশনারের কার্যালয় রয়েছে। ভবনের ৯ তলায় আগুন নেভানোর কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। আর ভবনের নিচে উৎসুক জনতার ভিড়।