উত্তরায় মাছ নিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ির ধাক্কায় নিহত এক

উত্তরায় মাছ নিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ির ধাক্কায় নিহত এক
রাজধানীর উত্তরার আজমপুর এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ির ধাক্কায় ইউসুফ হোসেন (৩২) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।
আজ শনিবার ভোর চারটার দিকে উত্তরার বিএনএস ফ্লাইওভার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইউসুফ হোসেন মাছ ব্যবসায়ী ছিলেন। দুর্ঘটনার সময় তিনি মাছ নিয়ে যাচ্ছিলেন।
ইউসুফ হোসেনের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলায়। তিনি উত্তরার আজমপুর কাঁচাবাজার–সংলগ্ন দেওয়ানবাড়ি এলাকায় থাকতেন।
হাসপাতালে নিয়ে আসা ইউসুফ হোসেনের বোনজামাই সাইদুল ইসলাম বলেন, ইউসুফ ভ্যানে করে মাছ বিক্রি করেন। ভোর সোয়া চারটার দিকে মাছ নিয়ে উত্তরার আজমপুর বিএনএস ফ্লাইওভারের পাশ দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগতির একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে চলে যায়।
সাইদুল ইসলাম আরও বলেন, খবর পেয়ে তাঁকে উত্তরার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, ইউসুফের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে।