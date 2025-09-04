রাজধানী

রাজধানীর বিজয় সরণিতে ট্রাকের ধাক্কায় বাইসাইকেল আরোহী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর বিজয় সরণি ক্রসিংয়ে আজ বৃহস্পতিবার ভোরে ট্রাকের ধাক্কায় এক বাইসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।

তাঁর নাম মো. রাকিব (৩০)। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন।
রাকিবের বোন মারিয়া আক্তার প্রথম আলোকে বলেন, আজ ভোরে রাকিব তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকায় তাঁর কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে বাইসাইকেল নিয়ে বের হন। ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে বিজয় সরণি ক্রসিংয়ে একটি ট্রাকের ধাক্কায় সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাকিবকে হাসপাতালে আনা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ কলেজ মর্গে রাখা হয়েছে।

রাকিব পরিবার নিয়ে ফার্মগেট এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাঁর বাড়ি লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে। বাবার নাম মো. মান্নান।

