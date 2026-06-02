গবেষণার উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগে ১ কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ড গঠন

গবেষণার উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগে ১ কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ড গঠন
গবেষণার উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগে ১ কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রয়াত প্রাক্তন শিক্ষার্থী, বাংলাদেশি ভূতত্ত্ববিদ মীর ময়নুল হক এবং তাঁর প্রয়াত এমএস তত্ত্বাবধায়ক, অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ইউনেসকো ভূতত্ত্ব অধ্যাপক জন আলফ্রেড ট্যালেন্ট-এর স্মৃতি রক্ষার্থে এই এনডাউমেন্ট ফান্ড গঠন করা হয়।
‘মীর ময়নুল হক অ্যান্ড জন ট্যালেন্ট মেমোরিয়াল এনডাউমেন্ট ফান্ড’ গঠনের লক্ষ্যে প্রয়াত মীর ময়নুল হকের ছোট ভাই কানাডার সাসকাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সাবেক শিক্ষক মীর মুবিনুল হক ১ কোটি টাকার একটি চেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক আবদুস সালামের কাছে হস্তান্তর করেন।
মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এম এ লতিফ মিলনায়তনে এনডাউমেন্ট ফান্ড চুক্তির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে ভূতত্ত্ব বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতাত্ত্বিক অ্যালামনাই সমিতি।
ভূতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. বদরুদ্দোজা মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, গবেষক, বর্তমান শিক্ষার্থী এবং অতিথিরা অংশ নেন। মরহুম মীর মইনুল হকের ছোট ভাই মবিনুল হক ও মফিদুল হক এবং বড় মেয়ে মিস মাহিন তাবাসসুমসহ তাঁর পরিবারের ১৫ জন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন।
তহবিলের অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী, অনুদানের ৩০ শতাংশ ভূতত্ত্ব বিভাগের ৪০৮ নম্বর কক্ষে ‘মইনুল-ট্যালেন্ট গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ ল্যাবরেটরি’ প্রতিষ্ঠার জন্য বরাদ্দ করা হবে। অবশিষ্ট ৭০ শতাংশ একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগ করা হবে এবং এই বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয় পিএইচডি, এমফিল এবং এমএস শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, ফেলোশিপ এবং মাঠকর্ম সহায়তার অর্থায়নে ব্যবহৃত হবে।
ভূতত্ত্ব ও পেট্রোলিয়াম ভূবিজ্ঞান ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ এবং উন্নত গবেষণাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই সহায়ক তহবিলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে জানানো হয়। স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও ফেলোশিপ প্রদানের পাশাপাশি এই তহবিলটি মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধান, সেমিনার, সম্মেলন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনা এবং আধুনিক গবেষণা পরিকাঠামোর উন্নয়নে সহায়তা করবে বলেও আশা করেন পরিবারের সদস্যরা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক আবদুস সালাম এনডাউমেন্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতা পরিবারকে ধন্যবাদ জানান। এই অনুদান বিভাগের গবেষণা কার্যক্রমের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এ সময় তিনি এনডাউমেন্ট ফান্ডের দাতা মীর মুবিনুল হকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণায় এগিয়ে আসার জন্য অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান।