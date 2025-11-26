ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে সরকার: প্রধান উপদেষ্টা

কড়াইল অগ্নিকাণ্ড
ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে সরকার: প্রধান উপদেষ্টা
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেছেন, তাদের পুনর্বাসনে সরকার প্রয়োজনীয় সব সহায়তা নিশ্চিত করবে।
মঙ্গলবার মধ্যরাতে এক বার্তায় প্রধান উপদেষ্টা এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘কড়াইল বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের কারণে গৃহহীন হয়ে পড়া পরিবারের দুর্ভোগ আমাদের সকলের জন্য দুঃখের বিষয়। সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা নিশ্চিত করবে।’
অধ্যাপক ইউনূস বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান ও ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।
ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মতে, মঙ্গলবার বিকেল ৫টা ২২ মিনিটের দিকে রাজধানীর তেজগাঁও এলাকার কড়াইল বস্তিতে আগুন লাগে, যার ফলে বহু ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে অনেক পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে।
