রাজধানী

মোহাম্মদপুরে ১০ তলা ভবনের ছাদে আগুন, আট মিনিটের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট এলাকায় একটি ১০ তলা ভবনের ছাদে জ্বলছে আগুন। ঢাকা, ২৪ মে ২০২৬ছবি: প্রথম আলো

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কৃষি মার্কেট এলাকায় ‘রিং টাওয়ার’ নামের একটি ১০ তলা ভবনের ছাদে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার সন্ধ্যায় লাগা এই আগুন ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের চেষ্টায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এতে কেউ হতাহত হয়নি। মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশনের কর্মকর্তা মিজানুর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মিজানুর রহমান বলেন, আজ সন্ধ্যা ৭টা ৩ মিনিটে আগুন লাগার খবর পান তাঁরা। এরপর ৭টা ২২ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট। আট মিনিটের চেষ্টায় ৭টা ৩০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ৭টা ৫৫ মিনিটে তা পুরোপুরি নেভানো সম্ভব হয়।

ফায়ার সার্ভিস জানায়, ১০ তলা ওই ভবনের ছাদে একটি ছাউনি দিয়ে বাগান করা হয়েছিল। বাগানে কিছু আসবাবও রাখা ছিল। আগুনে বাগান ও আসবাব পুড়ে গেছে। এতে দুই লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হলো—এমন প্রশ্নের জবাবে ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা বলেন, সম্ভবত সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরা থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তিনি আরও বলেন, আগুন লাগার পর আতঙ্কিত হয়ে স্থানীয় লোকজন বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনে ফোন দেন। এতে অন্যান্য ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হলেও মোহাম্মদপুর স্টেশনের দুটি ইউনিট দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনায় অন্যদের আর সেখানে যেতে হয়নি। অগ্নিকাণ্ডের সময় ওই ভবনে কেউ আটকা পড়েননি বা কোনো হতাহতের ঘটনাও ঘটেনি।

