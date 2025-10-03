রমনা পার্কের লেক থেকে একজনের লাশ উদ্ধার
রাজধানীর রমনা পার্কের লেক থেকে আজ শুক্রবার বিকেলে মো. ওয়াসিমুল হক (৫৫) নামের এক ব্যক্তির ভাসমান লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বিকেল সোয়া ৫টার দিকে পুলিশ রমনা পার্কের লেক থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, ওয়াসিমুলকে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছে।
ওয়াসিমুলের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করে রমনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, দুপুরে পথচারীদের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ সদস্যরা গিয়ে রমনা পার্কের লেকে ওই ব্যক্তির লাশ ভেসে থাকতে দেখেন। এ সময় সেখানে কর্তব্যরত আনসার সদস্য ও পথচারীদের সহযোগিতায় ওয়াসিমুলকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
পারিবারিক সূত্র জানায়, ওয়াসিমুল হক মগবাজারের ১৯ ইস্কাটন গার্ডেনের স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁর বাবা প্রয়াত মো. নাজমুল হক রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন।
ওয়াসিমুলের মামাতো ভাই হেলাল খান প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ ওয়াসিমুলের লাশ উদ্ধার করে তাঁর পকেটে পাওয়া নম্বরে ফোন করে ঘটনাটি জানায়। তিনি বলেন, ওয়াসিমুল ১৫ বছর ধরেই মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত। কখনো তাঁর অবস্থা ভালো হয়, কখনো মন্দ হয়ে যায়, আবার কখনো নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। আজ সকালে নাশতা করে বাসা থেকে বের হন। কিছু সময় পার্কে বসে ছিলেন বলে কয়েকজন জানিয়েছেন।
হেলাল খান আরও বলেন, ১৫-২০ বছর আগে ওয়াসিমুলের আপন ভাই রবিন বন্ধুদের সঙ্গে রমনা পার্কে সাঁতার কাটতে নেমে ডুবে মারা যান। ২০২০ সালে করোনাকালে ওয়াসিমুল বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের কিছু দিনের মাথায় তাঁর স্ত্রী কোনো এক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।