কাঁটাবনে ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১
রাজধানী ঢাকার কাঁটাবন এলাকায় একটি ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দুজন। গতকাল বুধবার গভীর রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম একরাম হোসেন (৪২)। তিনি গাজীপুরে থাকতেন। পেশায় ভাঙারিশ্রমিক ছিলেন। দুর্ঘটনার সময় একরাম পিকআপের আরোহী ছিলেন।
দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন পিকআপচালক মাসুদ রানা (৪২) ও তাঁর ছেলে সালমান (১৬)। দুজনকেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
রাজধানীর শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনার পর ট্রাক নিয়ে চালক পালিয়ে গেছেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সালমান জানান, গাজীপুরের পুবাইল থেকে ভাঙারি মালামাল নিয়ে তাঁরা তিনজন ঢাকায় এসেছিলেন। মালামাল নামিয়ে ফেরার পথে কাঁটাবন মোড়ে দ্রুতগতির একটি ট্রাকের সঙ্গে তাঁদের পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তাঁরা তিনজন আহত হন, পরে একরামের মৃত্যু হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, গুরুতর আহত অবস্থায় একরামকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
একরামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের ভৈরবে। তাঁর বাবার নাম আবদুল মান্নান। একরাম গাজীপুরের পুবাইলের মীরবাজার এলাকায় থাকতেন।