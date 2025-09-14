রাজধানী

ঢাকা মেডিকেলে একসঙ্গে ছয় সন্তানের জন্ম, নবজাতকদের অবস্থা সংকটাপন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নবজাতক বিভাগছবি: প্রথম আলো

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে একসঙ্গে ছয় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার মোকসেদা আক্তার (২৩)। তবে জন্মের পরপরই এক নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকালে হাসপাতালের গাইনি বিভাগে তিন ছেলে ও তিন মেয়েসন্তান প্রসব করেন মোকসেদা।

চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, মাত্র ২৭ সপ্তাহের মাথায় সন্তান প্রসব হওয়ায় ও জন্মের সময় নবজাতকদের ওজন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় তাদের সবার অবস্থাই সংকটাপন্ন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) গাইনি বিভাগের জুনিয়র কনসালট্যান্ট তাসনুভা শারমিন বলেন, ‘একটি নবজাতকের ওজন আড়াই কেজির মতো হলে আমরা পূর্ণাঙ্গ মনে করি। কিন্তু এই ছয় নবজাতকের ওজন ৬০০ থেকে ৯০০ গ্রামের মধ্যে। এরা সবাই অপরিপক্ব অবস্থায় জন্ম নিয়েছে। তাই তাদের অবস্থা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।’

নবজাতকদের রাখা হয়েছে নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (এনআইসিইউ)। তবে ঢামেক হাসপাতালে পর্যাপ্ত শয্যা না থাকায় তিন নবজাতককে বাইরে একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে। শয্যা খালি হলে তাদের আবার নিয়ে আসা হবে বলে জানিয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

পরিবারের সদস্যরা জানান, মোকসেদা আক্তারের স্বামী মো. হানিফ কাতারপ্রবাসী। এর আগে তাঁদের একটি সন্তান হয়েছিল, তবে জন্মের তিন দিন পর মারা যায়।

মোকসেদার ননদ লিপি বেগম জানান, ৯ সেপ্টেম্বর চিকিৎসার জন্য মোকসেদা নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে তাঁর বাসায় আসেন। প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া হলেও শনিবার রাতে প্রসববেদনা ওঠে। এরপর রোববার ভোররাতে তাঁকে ঢামেকে ভর্তি করা হয়।

