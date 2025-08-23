মহাখালীতে ফিলিং স্টেশনে আগুনে দগ্ধ মীর হোসেন মারা গেছেন
রাজধানীর মহাখালীতে একটি ফিলিং স্টেশনে আগুনে দগ্ধ মীর হোসেন (৫৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ শনিবার বেলা ৩টা ৪০ মিনিটে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) মারা যান তিনি।
মীর হোসেন ফিলিং স্টেশনটির নিরাপত্তাকর্মী ছিলেন। তাঁর শরীরের ৪৫ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল বলে জানান বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান।
ইনস্টিটিউট সূত্র জানায়, মীর হোসেনের গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায়।
এর আগে ১৭ আগস্ট বিকেলে মহাখালীতে রাওয়া ক্লাবের পাশে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে আগুন লাগে। পরে ফায়ার সার্ভিসের ১০টি ইউনিটের আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।