মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান, ৫০ বছরের পুরোনো আইজি গেট বস্তি উচ্ছেদ: পুলিশ
রাজধানীর শ্যামপুরের আইজি গেট কলোনি বস্তি উচ্ছেদ করা হয়েছে। শ্যামপুর মডেল থানা-পুলিশের সহায়তায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) গত ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে তিন দিনের বিশেষ অভিযান চালিয়ে এ উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, ৫০ বছরের পুরোনো আইজি গেট কলোনি বস্তিতে দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা হয়ে আসছিল। এই বস্তি মাদক ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি ছিল।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আইজি গেট ও তৎসংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে সংঘবদ্ধ একটি চক্র প্রকাশ্যে ও গোপনে মাদকদ্রব্যের ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিল। মাদক কারবারি ও মাদকসেবীদের নিয়মিত আনাগোনার কারণে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি এলাকায় বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে শ্যামপুর মডেল থানা-পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে মাদকবিরোধী অভিযান ও গোয়েন্দা নজরদারি পরিচালনা করেছে।
এর ধারাবাহিকতায় মাদক কারবারিদের গ্রেপ্তারের পাশাপাশি মাদক ব্যবসার অন্যতম ঘাঁটি উচ্ছেদের উদ্যোগ নেওয়া হয়। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মাদক ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলো চিহ্নিত করে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহযোগিতায় মাদক কারবারিদের ব্যবহৃত বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় বলে জানায় ডিএমপি।
শ্যামপুর থানা–পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ থেকে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আইজি গেট এলাকায় মাদকদ্রব্য–সংক্রান্ত ২৯টি মামলা হয়েছে। একই সময়ে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় দুটি মামলা হয়েছে। সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ২৫১টি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসব ঘটনায় ৩৮৯ জন আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে।