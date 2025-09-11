পাহাড়ধস মোকাবিলায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কর্মশালা

পাহাড়ধস মোকাবিলায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কর্মশালা
পাহাড়ধস মোকাবিলায় ‘ন্যাশনাল আর্লি অ্যাকশন প্রটোকল ফর ল্যান্ডস্লাইড’ শীর্ষক আগাম কার্যক্রমবিষয়ক পরামর্শ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানী ঢাকার একটি হোটেলের বলরুমে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
কর্মশালায় বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পাহাড়ধস ব্যবস্থাপনায় একটি জাতীয় প্রটোকলের খসড়া তৈরি, বর্তমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ঘাটতি চিহ্নিত করা এবং সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কে এম আবদুল ওয়াদুদ বলেন, পাহাড়ধস মোকাবিলায় এ কর্মশালা মাঠপর্যায়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। পাশাপাশি এ কর্মশালা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলসংক্রান্ত আলোচনাকে আরও দৃঢ় করবে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রেজওয়ানুর রহমান বলেন, কর্মপরিকল্পনাগুলো কেবল জাতীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হবে। বিশেষত ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করে তা জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম), সেভ দ্য চিলড্রেন ও রিজিওনাল ইন্টিগ্রেটেড মাল্টি-হ্যাজার্ড আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম (আরআইএমইএস) যৌথ উদ্যোগে কর্মশালাটি আয়োজন করে। এই আয়োজনে সহযোগিতা করে ইউরোপিয়ান কমিশন।
ডিডিএমের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন অ্যান্ড মনিটরিং (এমআইএম) উইংয়ের পরিচালক নিতাই চন্দ্র সরকার সভায় সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালার সূচনা করেন মো. মোশতাক হোসাইন।
কর্মশালার মূল লক্ষ্য ছিল জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় পাহাড়ধস মোকাবিলায় আগাম কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিয়ে একটি বিস্তৃত জাতীয় কার্যবিধির খসড়া তৈরি করা। একটি ‘জীবন্ত নথি’ হিসেবে এই কার্যবিধি তৈরি করা হবে। এটি নিরন্তর আপডেট ও উন্নত করা যাবে।