হাতিরঝিলে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় রিকশাচালক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকার  হাতিরঝিল এলাকায় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় আবদুল আউয়াল (৬৫) নামের এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

গুরুতর আহত অবস্থায় রিকশাচালককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মারা যান তিনি।

রিকশাচালকের চাচাতো ভাই বাবুল মিয়া বলেন, হাতিরঝিলে রেডক্রিসেন্টের সামনে দিয়ে রিকশায় যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিলেন আউয়াল। যাওয়ার সময়  দ্রুতগতির একটি প্রাইভেট কার তাঁর রিকশায় ধাক্কা দেয়। এতে রিকশাচালক রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

পথচারীরা উদ্ধার করে তাঁকে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থা গুরুতর হলে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকাল সাড়ে আটটার দিকে তিনি মারা যান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, রিকশাচালকের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

