উত্তরায় পদচারী–সেতুর খুঁটিতে বাসের ধাক্কা, চালকের মৃত্যু

উত্তরায় পদচারী–সেতুর খুঁটিতে বাসের ধাক্কা, চালকের মৃত্যু
রাজধানীর উত্তরায় যাত্রাবাহী একটি বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে বাসটি পদচারী–সেতুর খুঁটির সঙ্গে গিয়ে সজোরে ধাক্কা খায়। এতে চালক নিহত হন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন বাসটির চালকের সহকারী। আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের উত্তরা র্যাব–১ কার্যালয়ের উল্টো পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, নিহত চালকের নাম বেলাল দেওয়ান (৬৭)। তাঁর বাড়ি নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলার দক্ষিণ পাইটকাপাড়া গ্রামে। আহত ব্যক্তির নাম ওবায়দুর আকন্দ (৫০)। তাঁর অবস্থা গুরুতর নয়।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, গাইবান্ধাগামী ওরিন এন্টারপ্রাইজের যাত্রীবাহী একটি বাস কয়েকজন যাত্রী নিয়ে মহাখালী থেকে ছেড়ে আসে। উড়ালসড়ক হয়ে উত্তরা এলাকায় নামার সময় বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে বাসটি সড়কের ডান পাশের সড়ক বিভাজকে উঠে যায় এবং সেখানকার একটি পদচারী–সেতুর খুঁটির সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়। এতে বাসের যাত্রীরা রক্ষা পেলেও চালক বেলাল দেওয়ান নিজের আসনে আটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে নিকটবর্তী হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে রাত নয়টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।