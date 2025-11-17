উত্তরায় সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবের ভাইয়ের গাড়িতে আগুন

উত্তরায় সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবের ভাইয়ের গাড়িতে আগুন
রাজধানীর উত্তরায় আজ সোমবার বিকেলে একটি মাইক্রোবাসে আগুন দেওয়া হয়েছে। মাইক্রোবাসটি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য হাবিব হাসানের ভাই নাদিম হাসানের।
তুরাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, বিকেল পৌনে ৪টার দিকে উত্তরার ১৪ নম্বর সেক্টরের ২১ নম্বর রোডে নাদিম হাসানের বাড়ির সামনে রাখা একটি মাইক্রোবাসে কে বা কারা আগুন দেয়। পরে পুলিশের সহায়তায় স্থানীয় লোকজন আগুন নেভান। তবে এর আগেই মাইক্রোবাসটি পুড়ে যায়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, উত্তরার ১৪ নম্বর সেক্টরের ২১ নম্বর রোডে একই সীমানাপ্রাচীরের মধ্যে হাবিব হাসান ও নাদিম হাসানের দুটি ভবন। গত বছরের ৫ আগস্টের পর তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ওই ভবন দুটি ছেড়ে পালিয়ে যান। আজ নাদিম হাসানের বাড়ির বাইরে মাইক্রোবাসে আগুন দেওয়ার পর চারদিকে কালো ধোঁয়ায় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উত্তরা বিভাগের উপকমিশনার মুহিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ক্ষুব্ধ একদল তরুণ-যুবক হাবিব হাসান ও নাদিম হাসানের বাড়িতে যান। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে গিয়ে তাঁদের সরিয়ে দেয়। তাঁরা সেখান থেকে যাওয়ার সময় নাদিম হাসানের ভবনের সামনে রাখা তাঁর মাইক্রোবাসটিতে আগুন দেন। মাইক্রোবাসটি নষ্ট ছিল।