ক্র্যাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বক্তারা
গণ–অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সর্বোচ্চ ব্যবহার হোক
সাংবাদিকেরা বস্তুনিষ্ঠ ও সত্য তথ্য প্রকাশ করুক। এই পেশায় যাঁরা আছেন, তাঁরা সত্য তথ্য প্রকাশে আরও বেশি অনমনীয়, দায়িত্বশীল হোক। গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী নতুন বাংলাদেশে মতপ্রকাশের যে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটির সর্বোচ্চ ব্যবহার হোক।
আজ শুক্রবার সকালে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ক্র্যাবের কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান, সেই সংগঠনের জন্মের ইতিহাস, সৃষ্টির মহান লক্ষ্যের বিষয়গুলোই উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে। নতুন করে তাদের দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা, গাফিলতি, ত্রুটি–বিচ্যুতিকে উপলব্ধি ও পুনর্মূল্যায়ন করে ভবিষ্যতে সুসংগঠিতভাবে চলবার জন্য প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজন হচ্ছে অনুপ্রেরণার উৎস।’ তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ‘অভ্যুত্থানের পর আমরা যে নতুন গণতন্ত্রের দিকে যাচ্ছি, ক্র্যাবের দায়িত্বশীলতা এই এগিয়ে চলাকে সহযোগিতা করবে।’
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম সদস্যসচিব মুশফিক উস সালেহীন অপরাধ বিভাগের সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘আপনারা বস্তুনিষ্ঠ এবং সত্য তথ্য তুলে ধরবেন। ৫ আগস্টের পর নতুন বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি, সেখানে সবার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। সেই মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সর্বোচ্চ ব্যবহার আমরা আশা করব।’ দেশের গণমাধ্যম এখনো মুক্ত হয়নি, রাষ্ট্রের বিভিন্ন এজেন্সির নিয়ন্ত্রণের বাইরে আসেনি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের জ্যেষ্ঠ স্টাফ অফিসার শাহজাহান শিকদার বলেন, ক্র্যাব আসলে কথা বলে কম কাজ করে বেশি। আর এটিই সমীচীন। বাংলাদেশকে সঠিক লাইনে রাখার জন্য ক্র্যাবের ভূমিকা অনন্য। ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে ক্র্যাবকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্র্যাব সভাপতি মির্জা মেহেদী তমাল। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক এম এম বাদশাহ্। পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন, ক্র্যাবের উপদেষ্টা সাবেক সভাপতি ফখরুল আলম, মিজান মালিক, সাবেক সভাপতি আবুল খায়ের, আজকের পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কামরুল হাসান ক্র্যাবকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানান।
এ সময় ক্র্যাবের কাছে প্রত্যাশা জানিয়ে তারা বলেন, ক্র্যাব এমন একটি সংগঠন যারা দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করবার জন্য দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষায় ভূমিকা রাখেন। সরকারকে সঠিক রাস্তা দেখাবার জন্য তাঁরা দায়িত্ব পালন করেন। এই স্বীকৃতি তাঁদের দিতে হবে, তাঁরা যে হুমকি ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের সহযোগিতা করা গেলে দেশ সঠিকভাবে চলবে, সামনের দিকে দেশ এগিয়ে যাবে।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ক্র্যাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সারোয়ার আলম, আলাউদ্দীন আরিফ, সিরাজুল ইসলাম, আসাদুজ্জামান বিকু, ডিআরইউর সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম আজাদসহ বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতারা এবং ক্র্যাবের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ব্যান্ডের বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করা হয়। এ সময় বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে দিনটির উদ্যাপন করা হয়। শেষে অতিথিদের নিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়।