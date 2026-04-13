সায়েদাবাদ-মাওয়া সড়কে অবৈধ বাস কাউন্টার উচ্ছেদ, ৩১টি সিলগালা

সায়েদাবাদ-মাওয়া সড়কে অবৈধ বাস কাউন্টার উচ্ছেদ, ৩১টি সিলগালা
রাজধানীর সায়েদাবাদের জনপথ মোড় ও যাত্রাবাড়ীর মাওয়া সড়ক এলাকায় অবৈধ বাস কাউন্টার উচ্ছেদে অভিযান চালিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। এ সময় ৩১টি কাউন্টার সিলগালা করা হয়েছে।
সোমবার ডিএসসিসির বিশেষ এ অভিযান পরিচালনায় সহায়তা দেয় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক ওয়ারী বিভাগ।
ডিএমপি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, পূর্বঘোষিত নোটিশ অনুযায়ী টার্মিনালের বাইরে সড়কের পাশে থাকা সব অবৈধ টিকিট কাউন্টার বন্ধ ও অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরই অংশ হিসেবে সায়েদাবাদের জনপথ মোড় ও যাত্রাবাড়ীর মাওয়া রোডের মোড়ে অভিযান চালিয়ে অবৈধ ৩১টি বাস কাউন্টার সিলগালা করা হয়।
ডিএমপি আরও জানিয়েছে, জনসাধারণের চলাচল নির্বিঘ্ন করা এবং সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতেই এ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।