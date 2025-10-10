শাহবাগ থানাধীন পৃথক এলাকা থেকে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ৩ মরদেহ উদ্ধার

শাহবাগ থানাধীন পৃথক এলাকা থেকে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ৩ মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর শাহবাগ থানা এলাকার তিনটি স্থান থেকে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্য দুজন পুরুষ ও একজন নারী। দুটি মরদেহের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও জাতীয় ঈদগাহ মাঠ এলাকা থেকে মরদেহ তিনটি উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ওসি খালিদ মনসুর বলেন, ‘তিনজনই ভবঘুরে টাইপের। তাঁরা শাহবাগ থানার বিভিন্ন এলাকার ফুটপাতে থাকতেন। ধারণা করছি, অসুস্থতার কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহগুলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’
শাহবাগ থানা–পুলিশ বলছে, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনের ফুটপাতে এক নারীকে (৫৫) অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে লোকজন পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
একই সময়ে জাতীয় ঈদগাহ মাঠের ফুটপাত থেকে আশরাফ মণ্ডল (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। অজ্ঞাতনামা হিসেবে উদ্ধার করা হলেও পরে আঙুলের ছাপ নিয়ে প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা হয়। তাঁর গ্রামের বাড়ি বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়ায়।
এ ছাড়া রাত ১২টার দিকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাশের ফুটপাত থেকে আরেকজন অজ্ঞাতনামা পুরুষকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
শাহবাগ থানার ওসি খালিদ মনসুর বলেন, পরিচয় শনাক্ত হওয়া ব্যক্তির এলাকায় খবর পাঠানো হয়েছে। পরিবারের কেউ এসে পরিচয় নিশ্চিত করলে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে। অন্যদের পরিচয় না মিললে ময়নাতদন্তের পর মরদেহ দাফনের ব্যবস্থা করা হবে।