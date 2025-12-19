বাংলাদেশ

নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীর হেনস্তার শিকার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবিরছবি: সংগৃহীত

দেশের শীর্ষ ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার সময় আটকে পড়া সংবাদকর্মীদের পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হয়েছেন ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ সম্পাদক ও সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীর।

গতকাল বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে দ্য ডেইলি স্টার ভবনের সামনে নূরুল কবীর এই হেনস্তার শিকার হন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, এ সময় হামলাকারীদের একটি দল নূরুল কবীরকে ঘিরে জটলা তৈরি করে আওয়ামী লীগের দালাল বলে চিৎকার শুরু করে। কেউ কেউ তাঁর শার্টের কলার ধরে টানতে থাকে। একাধিক দুর্বৃত্ত কয়েক দফায় তাঁর ওপর হামলার চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলে থাকা সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাঁদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন।

পরে এনসিপির নেতারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নূরুল কবীরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেন।

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর আসার পর শাহবাগ থেকে একদল লোক কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এরপর তারা দ্য ডেইলি স্টার অফিসে গিয়ে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। এ সময় ভেতরে আটকে পড়েন পত্রিকাটির ৩০ জন সংবাদকর্মী। তাঁদের উদ্ধারের সর্বশেষ পরিস্থিতি দেখতে যান নূরুল কবীর।

রাতে একটি টিভি চ্যানেলে নূরুল কবীর বলেন, সম্পাদক পরিষদের সভাপতি হিসেবে তিনি তাঁর সহকর্মীদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়েছিলেন।

স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের শাসনামলে নূরুল কবীরের সাহসী ভূমিকা স্মরণ করে এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে নিন্দা জানিয়েছেন।

