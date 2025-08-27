বাংলাদেশ

গৌরীপুরে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় পুলিশের সাবেক দুই সদস্য কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় ময়মনসিংহের গৌরীপুরে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় পুলিশের সাবেক দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন সাবেক উপপরিদর্শক (এসআই) শফিকুল আলম ও সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) দেলোয়ার হোসেন।

বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–২ আজ বুধবার এই আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনাল–২–এর অপর দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।

গত বছরের ২০ জুলাই ময়মনসিংহের গৌরীপুরে তিন আন্দোলনকারীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে এই মামলা করা হয়।

পুলিশের সাবেক এই দুই সদস্য আগে থেকেই অন্য মামলায় গ্রেপ্তার ছিলেন। আজ সকালে তাঁদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। প্রসিকিউটর আবদুস সাত্তার এই দুই আসামিকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর আবেদন করলে তা মঞ্জুর করেন ট্রাইব্যুনাল।

