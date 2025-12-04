বাংলাদেশ

মঙ্গলবার খুলছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, সোমবার থেকে নেওয়া যাবে পরীক্ষা

প্রতিবেদক
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ছবি: প্রথম আলো

ভূমিকম্পের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে টানা দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর আগামী মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) খুলছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। এদিন থেকে শিক্ষার্থীরা সশরীর ক্লাস করতে পারবেন। তবে এক দিন আগেই সোমবার (৮ ডিসেম্বর) থেকে নেওয়া যাবে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা। আগামী রবি ও সোমবার এ দুই দিন অনলাইনে ক্লাস হবে।

আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে ১০৫তম সিন্ডিকেট সভায় (বিশেষ সভা) এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সভায় আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী মঙ্গলবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সশরীর ক্লাস পুনরায় শুরু হবে। একই সঙ্গে আগামী সোমবার থেকে সব ইনস্টিটিউট ও বিভাগ নিজেদের সুবিধামতো রুটিন করে পরীক্ষা নিতে পারবে।

বিশেষ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনগুলোকে কম্পন–সহনশীল করার কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করার জন্য একটি টেকনিক্যাল কমিটি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই কমিটি ভবনগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টিও দেখভাল করবে।

সভা শেষে সিন্ডিকেটের সদস্য অধ্যাপক রইছ উদ্দীন প্রথম আলোকে বলেন, আজকে সভায় ভূমিকম্পের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাস খোলা ও পরীক্ষা কবে থেকে নেওয়া যায়, এসব বিষয়ে আলোচনা হয়। ভূমিকম্প–পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে কমিটি ঝুঁকি মূল্যায়ন করে আজ সুপারিশ প্রদান করে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জকসু) নির্বাচন নিয়ে অধ্যাপক রইছ উদ্দীন বলেন, জকসু নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। নির্বাচন কমিশন স্বাধীন। জকসুর বিষয়ে নির্বাচন কমিশন যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই চূড়ান্ত।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন