ছেলেদের বিয়ের বয়স ১৮ করার সুপারিশ
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জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) ও ইউনিসেফ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ অনুসারে ছেলেদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করার সুপারিশ করেছে। তবে নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেনের বিবেচনায় ২১ বছর বয়স রাখা উচিত বলে এর বিরোধিতা করেছেন। সংস্থা দুটি আইনের ১৯ ধারা বাতিল এবং বাল্যবিবাহ শিশুর ইচ্ছায় বাতিলযোগ্য করার পরামর্শ দিয়েছে। বাংলাদেশে এখনো ৪৭% নারীর ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে বিয়ে হয়।