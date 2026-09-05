ছোট হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বড় শ্রমবাজার

ছোট হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বড় শ্রমবাজার
ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, বাহরাইনের মতো বাংলাদেশের কিছু বড় শ্রমবাজার দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ অথবা কর্মী যাওয়া কমে গেছে। সমস্যাটি নতুন নয়, বেশ কয়েক বছরের। বিএনপি সরকার মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খোলার চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গত জুন মাসে মালয়েশিয়া সফর করেন। এরপর সম্প্রতি দেশটি শ্রমবাজার খোলার ঘোষণা দেয়। তবে এখনো খোলেনি। ইউরোপের দেশগুলোতেও যথেষ্টসংখ্যক কর্মী যেতে পারছে না। ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে কর্মীদের যাওয়ার আগ্রহ তৈরি হওয়ার এটা একটা বড় কারণ।