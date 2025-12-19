ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হয়ে বাংলাদেশে আসা চূড়ান্ত

ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হয়ে বাংলাদেশে আসা চূড়ান্ত
ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে বাংলাদেশের পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ চূড়ান্ত করেছে দেশটির সিনেট। তিনি ঢাকায় নিযুক্ত অষ্টাদশ মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
আজ শুক্রবার লিংকডইনে দেওয়া এক পোস্টে ক্রিস্টেনসেন নিজেই সিনেটের অনুমোদনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। পোস্টে তিনি বলেন, বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের অনুমোদন পেয়ে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। এই মনোনয়নের জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ তিনি।
বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত পদে পিটার হাসের উত্তরসূরি হিসেবে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে গত সেপ্টেম্বরে মনোনীত করেছিলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিয়ম অনুযায়ী, সেই প্রস্তাব চূড়ান্ত করতে মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ সিনেটে গিয়েছিল।
পেশাদার কূটনীতিক ক্রিস্টেনসেন এর আগেও ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে কাজ করে গেছেন। তিনি ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকা মিশনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাউন্সেলর ছিলেন।
পিটার হাস বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে ২০২৪ সালের এপ্রিলে তাঁর দায়িত্বের মেয়াদ শেষ করে ফিরে যান। তার পর আর কাউকে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। এর মধ্যে গত বছরের আগস্টে ছাত্র গণ–অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে।