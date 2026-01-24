চীনের অনুদানে নীলফামারীতে তৈরি হাসপাতালে যা থাকছে
নীলফামারীতে হচ্ছে চীনের অনুদানে এক হাজার শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল, যার মোট ব্যয় ২ হাজার ২৯২ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২ হাজার ২১৯ কোটি টাকা চীন ও ৭৩ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকার দেবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, উত্তরবঙ্গের নীলফামারীতে স্বাস্থ্যসেবার অভাব, দারিদ্র্য ও যোগাযোগব্যবস্থা ভালো হওয়ায় প্রায় ২০টি জেলার আবেদন যাচাই শেষে এই জেলাকে বেছে নেওয়া হয়। ২০২৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে। এতে অধ্যাপক-নার্সদের আবাসন, হেলিপ্যাড, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাও থাকবে।