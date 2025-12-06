বাংলাদেশ

চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত নিলে আসবে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াফাইল ছবি

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মেডিকেল বোর্ড সবুজ সংকেত দিলেই কাতার থেকে রয়্যাল এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবে। বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এনামুল হক চৌধুরী জানান, কাতার কর্তৃপক্ষই জার্মানি থেকে অত্যাধুনিক এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করছে। খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা আগের মতোই আছে, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। লন্ডনযাত্রার জন্য তিনি এখনো ফ্লাই করার মতো সক্ষম নন। জুবাইদা রহমানও মেডিকেল বোর্ডের সদস্য।

