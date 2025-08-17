বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হত্যা মামলায় মাই টিভির চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হত্যা মামলায় মাই টিভির চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে দায়ের করা হত্যা মামলায় মাই টিভির চেয়ারম্যান মো. নাসির উদ্দীনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ রোববার রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাত আটটার দিকে এক খুদে বার্তায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ এ তথ্য জানায়।
ডিএমপি জানায়, যাত্রাবাড়ী থানায় দায়ের করা এ মামলায় নাসির উদ্দীনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। তবে গ্রেপ্তারের বিষয়ে বিস্তারিত জানায়নি পুলিশ।