বৈদ্যুতিক ত্রুটিতে দেরিতে চলা শুরু করল মেট্রোরেল
বৈদ্যুতিক ত্রুটির কারণে আজ শুক্রবার যথাসময়ে মেট্রোরেল চলাচল শুরু করা যায়নি।
প্রতিদিন সকাল ৭টা ১০ মিনিটে রাজধানীর উত্তরা থেকে মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়। শুক্রবার ছুটির দিনে উত্তরা থেকে চলাচল শুরু হয় বিকেল ৩টা থেকে। আজ তাতে বিঘ্ন ঘটে।
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) জনসংযোগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাহিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, বৈদ্যুতিক ত্রুটির কারণে কিছু সময় মেট্রোরেল চালানো যায়নি। বৃষ্টির কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহের তারে স্পার্ক (স্ফুলিঙ্গ হওয়া) হচ্ছিল।
জাহিদুল বিকেল চারটার দিকে জানান, মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়েছে।
ঢাকার উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত চলাচলকারী মেট্রোরেল নগরবাসীর যাতায়াতের ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে।
২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল চালু হয়। ডিএমটিসিএলের তথ্য বলছে, উদ্বোধনের পর থেকে গত জুন পর্যন্ত ১৫ কোটি ৭৫ লাখের মতো যাত্রী মেট্রোরেলে যাতায়াত করেছে।
শুরুতে মেট্রোরেল সীমিত আকারে চলেছে। সব স্টেশনে যাত্রী ওঠা-নামা শুরু হয় ২০২৩ সালের শেষ দিনে।
উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত চালু মেট্রো রেলপথটি লাইন-৬ নামে পরিচিত। এই লাইনের জন্য ২৪ সেট মেট্রো ট্রেন রয়েছে। ছয়টি বগি নিয়ে একেকটি মেট্রোরেলের সেট তৈরি হয়েছে। এই পথে স্টেশন রয়েছে ১৬টি।