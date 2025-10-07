বিএনপির প্রয়াত মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ারের পরিবারের কাছে ‘চাঁদাবাজির ঘটনায়’ মামলা

বিএনপির প্রয়াত মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ারের পরিবারের কাছে ‘চাঁদাবাজির ঘটনায়’ মামলা
রাজধানীর মগবাজার এলাকায় বিএনপির সাবেক মহাসচিব প্রয়াত খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের স্থানীয় যুবদল নেতা–কর্মী বলে পরিচয় দিয়েছেন বলে অভিযোগে বলা হয়েছে।
ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা দাবি করেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ভয়ভীতি দেখিয়ে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। পরে ভয়ে তাঁরা মগবাজারের একটি ব্যাংকের বুথ থেকে ৮০ হাজার টাকা তুলে দেন। এ ছাড়া ২০ হাজার টাকার একটি চেকে সই করতে বাধ্য করা হয়।
ঘটনাটি ঘটে গত শুক্রবার রাতে, রাজধানীর হাতিরঝিল থানার নয়াটোলা গ্রিনওয়ের একটি ফ্ল্যাটে। রোববার এ ঘটনায় রাজধানীর হাতিরঝিল থানায় মামলা করেন খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের ছেলে খন্দকার আবদুল হামিদের স্ত্রী তানজিন হামিদ।
অভিযোগে বলা হয়েছে, শুক্রবার রাতে যুবদলের কর্মী হিসেবে পরিচয় দেওয়া শাওন (২৫), হাবিব (৩৫), সাজিদ (২২) ও সানি (৩৫) তাঁদের ফ্ল্যাটে গিয়ে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। এ সময় শাওন কোমরে থাকা অস্ত্র দেখিয়ে তানজিন হামিদকে ভয়ভীতি দেখান।
তানজিন হামিদ বলেন, ‘তারা আমাদের পরিচয় জানার পর আরও খারাপ আচরণ করেছে। এমনকি বাচ্চাদের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করেছে। বাসায় নগদ টাকা না থাকায় তারা ব্যাংকের বুথ থেকে টাকা তুলে দিতে বাধ্য করেছে।’
মামলায় বলা হয়েছে, শুক্রবার রাত ১১টা ৫৭ মিনিটে মগবাজার সিটি ব্যাংকের বুথ থেকে ৮০ হাজার টাকা তুলে সানিকে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ২০ হাজার টাকার একটি চেক দেওয়া হয়। পরদিন রাত ১২টা ২০ মিনিটে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ওই বাসায় আবারও যান। ফ্ল্যাট খালি করার জন্য হুমকি দেন।
এ বিষয়ে হাতিরঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাজু প্রথম আলোকে বলেন, মামলা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে আসামিদের শনাক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।