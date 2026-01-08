কর ফাঁকি দিয়ে যন্ত্রাংশ এনে আইফোন তৈরি করে বিক্রির অভিযোগে ৩ চীনা নাগরিক গ্রেপ্তার

কর ফাঁকি দিয়ে যন্ত্রাংশ এনে আইফোন তৈরি করে বিক্রির অভিযোগে ৩ চীনা নাগরিক গ্রেপ্তার
কর ফাঁকি দিয়ে যন্ত্রাংশ এনে মুঠোফোন তৈরি করে বাজারে বিক্রির অভিযোগে তিন চীনা নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন মডেলের ৩৬৩টি আইফোন, আইফোনের খুচরা যন্ত্রাংশ, বিদেশি মদ ও টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার রাজধানীর উত্তরা ও খিলক্ষেত এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তিন চীনা নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডের ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। সেখানে জানানো হয়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন তানজিয়ান, উ জুন ও ডং হংওয়েই।
সংবাদ সম্মেলনে ডিবি মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার মো. মহিউদ্দিন বলেন, গতকাল বেলা সাড়ে তিনটার দিকে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে ডিবি মিরপুর বিভাগের একটি দল উত্তরার ১৩ নম্বর সেক্টর এলাকার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে চীনা নাগরিক তানজিয়ানকে ৫৮টি আইফোনসহ গ্রেপ্তার করে। তাঁর তথ্যের ভিত্তিতে পরে খিলক্ষেত থানার নিকুঞ্জ–১ এলাকার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে উ জুন ও ডং হংওয়েইকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে আরও ৩০৫টি আইফোন, আইফোনের খুচরা যন্ত্রাংশ, ২৬ হাজার টাকা ও আট বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়।
ডিবি কর্মকর্তা মহিউদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা চীন থেকে অবৈধভাবে আইফোনের যন্ত্রাংশ এনে তা দিয়ে ঢাকার নিকুঞ্জ–১–এর ভাড়া বাসায় আইফোন তৈরি করে খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে আসছিলেন। তাঁরা ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান ও শুল্ক কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে কর ফাঁকি দিয়ে আইফোনের যন্ত্রাংশ আনতেন। দেড় বছরের ভিসায় তাঁরা চীন থেকে ঢাকায় এসেছেন। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে খিলক্ষেত ও উত্তরা পশ্চিম থানায় পৃথক বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা রয়েছে।