গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকা আসা ছাত্রলীগের ১১ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার: পুলিশ
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ১১ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে পুলিশ।
গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) এই ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে। ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানিয়েছেন।
মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, ঢাকা মহানগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনমনে ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থেকে এই ব্যক্তিরা ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাতজন ছাত্রলীগের নেতা, অন্যরা কর্মী।