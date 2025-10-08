অপরাধ

গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকা আসা ছাত্রলীগের ১১ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার: পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ১১ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) এই ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে। ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানিয়েছেন।

মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, ঢাকা মহানগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনমনে ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থেকে এই ব্যক্তিরা ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাতজন ছাত্রলীগের নেতা, অন্যরা কর্মী।

