লটারির মাধ্যমে বন্দী ছাড়া হচ্ছে বলে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে প্রতারক চক্র

লটারির মাধ্যমে বন্দী ছাড়া হচ্ছে বলে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে প্রতারক চক্র
লটারির মাধ্যমে বন্দী মুক্তি দেওয়া হচ্ছে—এমন ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে একটি প্রতারক চক্র বন্দীদের আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ। এ ধরনের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পেতে কারাগারের হটলাইন নম্বর ‘১৬১৯১’–এ ফোন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে তারা।
আজ বৃহস্পতিবার কারা অধিদপ্তরের গণমাধ্যম শাখার সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি-মিডিয়া) জান্নাত-উল ফরহাদের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, একটি প্রতারক চক্র লটারির মাধ্যমে বন্দী ছাড়া হচ্ছে বলে বন্দীদের আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে অর্থ দাবি করছে বলে কারা কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে এটি প্রতারণা ও অনৈতিক উপায়ে অর্থ আদায়ের কৌশল। এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের কোথাও কোনো সুযোগ নেই।
এ ধরনের বিভ্রান্তি ও প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পেতে যেকোনো ধরনের তথ্যের প্রয়োজনে কারাগারের হটলাইন নম্বর ‘১৬১৯১’–এ ফোন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে কারা অধিদপ্তর।