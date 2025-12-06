অপরাধ

সারা দেশে পুলিশের অভিযানে ১ হাজার ৩৩৩ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীসহ সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৩৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার পুলিশ সদর দপ্তরের পক্ষ থেকে পাঠানো এক খুদে বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।

এই বার্তায় বলা হয়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ৯৯০ জন এজাহার ও পরোয়ানাভুক্ত আসামি। বাকি ৩৪৩ জনকে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অভিযানকালে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, সাতটি গুলি, দুটি চায়নিজ কুড়াল, দুটি বার্মিজ চাকু, একটি খুর, চারটি হাঁসুয়া, দুটি রামদা, দুটি চাপাতি, একটি চাকু, দুটি ককটেল, দুটি দেশীয় ওয়ান শুটারগান, একটি বিদেশি রিভলবার ও দুটি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়।

এর আগের ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ২৮৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ।

মোহাম্মদপুরে ১১ জন গ্রেপ্তার

এদিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ইয়াসিন (২২), রায়হান (২৩), পারভেজ (৩০), আহমেদ সাদমান (২৯), সাজিদ (২২), আলামিন (২৫), ইমন (২৩), কাশেম (২৩), মাহমুদ হাসান স্বাধীন (২৩), মিঠু (৩০) ও শাকিল (২৪)। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে ডিএমপির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

