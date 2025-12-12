রাজধানীর বাড্ডায় চলন্ত বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

রাজধানীর বাড্ডায় চলন্ত বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা
রাজধানীর বাড্ডা লিংক রোডে দেওয়ান পরিবহনের একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তারা যাত্রীবেশে বাসে উঠে আগুন দিয়ে পালিয়ে গেছে বলে জানিয়েছে বাড্ডা থানার পুলিশ।
আজ শুক্রবার রাত পৌনে ৮টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। এতে কেউ হতাহত হয়নি।
এ বিষয়ে বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী মো. নাসিরুল আমীন প্রথম আলোকে বলেন, রাত পৌনে আটটার দিকে বাড্ডা লিংক রোডের গুদারাঘাট এলাকায় দেওয়ান পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়। যাত্রীবেশে উঠে আগুন দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।