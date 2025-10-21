পর্নোগ্রাফির অভিযোগে গ্রেপ্তার যুগল ৫ দিনের রিমান্ডে
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার যুগল মুহাম্মদ আজিম ও বৃষ্টিকে পাঁচ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত আজ মঙ্গলবার এ আদেশ দেন।
এর আগে আজিম ও বৃষ্টিকে আদালতে হাজির করে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় ১০ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এ সময় আসামিপক্ষ থেকে রিমান্ড বাতিল চাওয়া হয়। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে আদালত এই যুগলের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এর আগে গত রোববার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে বান্দরবান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় আজিম ও বৃষ্টিকে। আজিমের বাড়ি চট্টগ্রামের আনোয়ারায়। আর বৃষ্টির বাড়ি মানিকগঞ্জে। তাঁদের কাছ থেকে মোবাইল, সিম কার্ড, ক্যামেরা, ট্রাইপডসহ পর্নো ভিডিও তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জামাদি আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে পল্টন থানায় পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়।
সিআইডি জানিয়েছে, ২০২৪ সালের মে মাসে আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে তাঁদের প্রথম ভিডিও প্রকাশিত হয়। গত এক বছরে এসব প্ল্যাটফর্মে তাঁদের ১১২টি ভিডিও প্রকাশিত হয়, যা ২ কোটি ৬৭ লাখের বেশিবার দেখা হয়েছে। মাত্র এক বছরের মধ্যেই তাঁরা পর্নো তারকাদের আন্তর্জাতিক পারফরম্যান্স র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থানে উঠে আসেন। ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী তাঁদের অবস্থান অষ্টম।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা জানান, একাধিক আন্তর্জাতিক পর্নো ওয়েবসাইটে ভিডিও আপলোড করতেন। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রাম, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করেও পর্নোগ্রাফির প্রচারণা চালাতেন।