ছিনতাইয়ের মোবাইল ভাগাভাগি নিয়ে খুন

ছিনতাইয়ের মোবাইল ভাগাভাগি নিয়ে খুন
চলন্ত ট্রেনের ছাদে ছিনতাইয়ের সময় নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে একজন নিহত হয়েছেন। ঢাকা রেলওয়ে জেলা পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে বিমানবন্দর রেলস্টেশন থেকে ঢাকা রেলস্টেশনের মাঝামাঝি এলাকায় মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, পাঁচজন ছিনতাইকারী ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে ট্রেনের ছাদে ওঠে। এ সময় তারা ভয় দেখিয়ে এক যাত্রীর একটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। পরে ছিনতাই করা মোবাইল ফোনের ভাগাভাগি নিয়ে তাদের মধ্যে বাদানুবাদ ও ঝগড়া শুরু হয়।
পুলিশ আরও জানায়, একপর্যায়ে নাঈম (২৫) নামের এক ছিনতাইকারী তার কাছে থাকা চাকু বের করে অন্য চারজনকে ভয় দেখান ও মারতে উদ্যত হন। এতে বাকি চারজন একত্রে নাঈমকে কিলঘুষি মারতে শুরু করে। একপর্যায়ে তার গলায় একটি মাফলার পেঁচিয়ে ধরে। এতে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে নাঈম নিস্তেজ হয়ে পড়েন এবং ট্রেনের ছাদেই তার মৃত্যু হয়।
ঢাকা রেলওয়ে জেলার পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার পর রেলওয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত মাফলার ও চাকু উদ্ধার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন রকি (২২), রানা (২২) ও আরও দুই কিশোর। ঢাকা রেলওয়ে জেলা পুলিশ জানায়, এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। নিহত ব্যক্তি ও গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা ভাসমান প্রকৃতির।