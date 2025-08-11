ঢাকার মৌচাকে গাড়ির ভেতর থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার

ঢাকার মৌচাকে গাড়ির ভেতর থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর মৌচাক এলাকায় ডা. সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পার্কিংয়ে থাকা একটি গাড়ির ভেতর থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ বলেছে, নিহত দুজনেই পুরুষ। তাঁদের মধ্যে একজনের মরদেহ গাড়ির চালকের আসনে ও আরেকজনের মরদেহ পেছনে যাত্রীর আসনে পাওয়া গেছে। যাত্রীর আসনে থাকা মরদেহের মুখ থেঁতলানো অবস্থায় ছিল। গাড়ির দরজা সব খোলা ছিল।
পার্কিংয়ের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, গতকাল রোববার বিকেল সোয়া পাঁচটার দিকে গাড়িটি সেখানে ঢোকে।
পুলিশ সূত্র জানায়, গাড়ির ভেতরে দুজন কখন, কীভাবে মারা গেলেন, গাড়িটি কে বা কারা সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। হাসপাতালে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে এ ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছে পুলিশ।
রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের নাম–পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তাঁদের পরিচয় শনাক্তে পুলিশ কাজ করছে।
ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহের জন্য পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ক্রাইম সিন ইউনিটকে ডেকে আনা হয়েছে।