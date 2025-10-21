মোহাম্মদপুরে সেনা অভিযানে ৩২টি তাজা ককটেল উদ্ধার
রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুরে সেনা অভিযানে বেশ কিছু বিস্ফোরক এবং ৩২টি তাজা ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার দিবাগত রাতে বসিলা আর্মি ক্যাম্প এক সংক্ষিপ্ত বার্তায় এই খবর জানায়।
এতে বলা হয়, রাত সোয়া তিনটায় ককটেলগুলো নিষ্ক্রিয় করা হবে। এই কর্মসূচি সরাসরি সম্প্রচার করার জন্য সাংবাদিকেরা উপস্থিত থাকতে পারবেন।
সংক্ষিপ্ত বার্তার সঙ্গে সেনাবাহিনী দুটি ছোট ভিডিও পাঠিয়েছে। একটিতে দেখা যায়, তিনজনকে আটক করে গাড়িতে তোলা হয়েছে। অন্য ভিডিওতে উদ্ধারকৃত বিভিন্ন জিনিস সাবধানে গাড়িতে তুলতে দেখা গেছে।