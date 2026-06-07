অপরাধ

গেন্ডারিয়ায় ভাসমান ব্যক্তিকে মারধরের প্রতিবাদ করায় যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছুরিকাঘাতে হত্যাপ্রতীকী ছবি

রাজধানীর গেন্ডারিয়ার দয়াগঞ্জ এলাকায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছুরিকাঘাতে আবদুল মান্নান (২৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন।

আজ রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলছে, দয়াগঞ্জ নতুন রাস্তা এলাকায় ভাসমান এক ব্যক্তিকে রাজন ওরফে বাঘা নামের এক যুবক মারধর করতে যান। তা দেখে মান্নান প্রতিবাদ করলে তাঁকে ছুরিকাঘাত করেন রাজনের ভাই মহসিন।

গেন্ডারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান খান বলেন, গুরুতর আহত অবস্থায় মান্নানকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ওসি আরও বলেন, ভুক্তভোগী ও অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সবাই মাদকাসক্ত ও ভাসমান প্রকৃতির মানুষ। হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

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