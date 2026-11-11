অপরাধ

মিরপুরে বাসে আগুন, আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানী পরিবহনের একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। মিরপুর, ঢাকা। ১৬ নভেম্বর ২০২৬ছবি: প্রথম আলো
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রাজধানীর মিরপুর মডেল থানা এলাকায় রাজধানী পরিবহনের একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।

মিরপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাহমুদুর নবী প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ বলছে, বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় যে দুজনকে আটক করা হয়েছে, তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি।

সম্প্রতি রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ও যানবাহনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটছে। এসব ঘটনাকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পরিকল্পিত নাশকতা হিসেবে দেখছে সরকার। এমন পরিস্থিতিতে নাশকতামূলক তৎপরতা ঠেকাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ইতিমধ্যে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

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