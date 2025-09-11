অপরাধ

জুলাই গণ–অভ্যুত্থান: রাজধানীতে পৃথক হত্যা মামলায় যুবলীগের দুই নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
হেদায়েতুল ইসলামছবি: সিআইডির সৌজন্যে

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের ঘটনায় করা পৃথক হত্যা মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার পুরান ঢাকার সিক্কাটুলি এবং আগারগাঁও থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পুরান ঢাকার সিক্কাটুলির যুবলীগ নেতা মো. হেদায়েতুল ইসলাম ওরফে আমিন (৪৯) ও গোপালগঞ্জ সদর থানা আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম ফিরোজ মাহমুদ।

আজ বৃহস্পতিবার পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ও ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

সিআইডির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে পুরান ঢাকার বংশাল থানার সিক্কাটুলি লেন এলাকায় অভিযান চালিয়ে যুবলীগ নেতা হেদায়েতুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রনেতা নাদিমুল হক ওরফে এলেম হত্যা মামলার তদন্ত করতে গিয়ে ঘটনার সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়। তিনি বংশাল এলাকার ওয়ার্ড কাউন্সিলর ইলিয়াসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত বছরের ১৯ জুলাই পুরান ঢাকার কবি নজরুল কলেজের মোড়সংলগ্ন পাতলা খান লেনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী নাদিমুল হক এলেম। ঘটনার পর নিহত শিক্ষার্থীর মা কিসমত আরা বাদী হয়ে শেখ হাসিনাসহ মোট ৮৯ জনকে আসামি করে সূত্রাপুর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। সিআইডি মামলাটি তদন্ত করছে।

এস এম ফিরোজ মাহমুদ
ছবি: ডিএমপির সৌজন্যে

এদিকে রাজধানীতে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সালাউদ্দিন সুমন হত্যা মামলার সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গোপালগঞ্জ সদর থানা আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম ফিরোজ মাহমুদকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির খিলগাঁও থানা-পুলিশ। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় নগরীর পশ্চিম আগারগাঁও এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিএমপির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত বছরের ১৯ জুলাই সন্ধ্যায় দক্ষিণ বনশ্রী ২ নম্বর জামে মসজিদের সামনে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে ছাত্র-জনতা মিছিল করছিল। এ সময় আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের নেতা–কর্মীরা মিছিলে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করেন। এতে সালাউদ্দিন সুমন গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। ওই ঘটনায় সুমনের স্ত্রী ফাতেমা আক্তার চলতি বছরের ৬ জুলাই খিলগাঁও থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।

