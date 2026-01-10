অপরাধ

রাজধানীতে বাসা থেকে কলেজছাত্রীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর দক্ষিণ বনশ্রীর একটি বাসা থেকে ফাতেমা আক্তার নামে একাদশ শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশের ধারণা, এটি হত্যাকাণ্ড। তবে কে বা কারা হত্যা করেছে, সেটি তারা এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি।

আজ শনিবার বিকেলে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯–এ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ।

খিলগাঁও থানা–পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ফাতেমা আক্তার একাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করত। পরিবারের সঙ্গে সে দক্ষিণ বনশ্রীর ওই বাসায় থাকত। দুই দিন আগে তার মা–বাবা হবিগঞ্জে গ্রামের বাড়িতে যান। ঢাকায় সে ও তার বোন ছিলেন।

থানা–পুলিশ সূত্র জানায়, বিকেলে ফাতেমার বোন বাসার বাইরে যান। ফিরে এসে ফাতেমার গলাকাটা মরদেহ দেখতে পান তিনি। প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে কাজ করছে পুলিশ।

খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ কাজ করছে। সিআইডির (পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ) ফরেনসিক দল এসেছে। পরীক্ষা–নিরীক্ষা শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে।

