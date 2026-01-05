দোকানে শাটার কেটে ঢোকেন ৬ জন, নিয়ে গেছেন ৭০ ভরি সোনা

মোহাম্মদপুরে চুরি
দোকানে শাটার কেটে ঢোকেন ৬ জন, নিয়ে গেছেন ৭০ ভরি সোনা
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের চন্দ্রিমা বাজারে নিউ রানা জুয়েলার্স নামে দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত সোয়া তিনটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। দোকানমালিকের দাবি, দোকান থেকে প্রায় ৭০ ভরি সোনা, ৬০০ ভরি রুপা ও নগদ ৪ লাখ টাকা চুরি হয়েছে।
দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, গতকাল দিবাগত রাত ৩টা ২১ মিনিটের দিকে ৬ জন দোকানের শাটার কেটে ভেতরে ঢোকেন। গেটের বাইরে দুজন পাহারায় ছিলেন। তাঁরা সেখানে আধা ঘণ্টা ছিলেন।
দোকানমালিক মাসুদ রানা সাংবাদিকদের বলেন, গতকাল রাত ১১টার দিকে দোকান বন্ধ করে তিনি বাসায় যান। আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে দোকান খুলতে এসে দেখেন, কেচি গেট ও শাটারের তালা ভাঙা। ভেতরে ঢুকে সিন্দুকসহ দোকানের জিনিসপত্র ভাঙচুর অবস্থায় দেখতে পান। সিন্দুক ও শোকেসে রাখা সব সোনা ও রুপা নিয়ে গেছে।
মাসুদ রানা দাবি করেন, খোয়া যাওয়া সোনার মধ্যে ৫০ ভরি তাঁর নিজের এবং ২০ ভরি বন্ধক রাখা ছিল। এ ছাড়া ৬০০ ভরি রুপা এবং সোনা কেনার রসিদও চোরেরা নিয়ে গেছেন। তাঁর হিসাবে, ৭০ ভরি সোনার আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৫৪ লাখ টাকা এবং ৬০০ ভরি রুপার মূল্য প্রায় ২১ লাখ ৬০ হাজার টাকা।
মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। মামলা প্রক্রিয়াধীন। ঘটনার তদন্তে পুলিশের একাধিক দল কাজ শুরু করেছে।
ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে ওসি বলেন, রাত ৩টা ২১ মিনিটের দিকে ৬ জন দোকানের শাটার কেটে ভেতরে ঢোকেন। এ সময় গেটের বাইরে দুজন পাহারায় ছিলেন। তাঁদের বেশির ভাগের মাথায় টুপি ও মুখে মাস্ক ছিল, কেউ কেউ হুডি দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছিলেন। ভেতরে ঢুকে তাঁরা দ্রুত শোকেস থেকে সোনা ও রুপার গয়নার বাক্স নামাতে থাকেন। আধা ঘণ্টা পর তাঁরা বেরিয়ে যান।