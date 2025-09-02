খিলগাঁওয়ে ট্রাফিক পুলিশকে মারধরের অভিযোগে চিকিৎসক আটক

খিলগাঁওয়ে ট্রাফিক পুলিশকে মারধরের অভিযোগে চিকিৎসক আটক
রাজধানীর খিলগাঁও রেলক্রসিং এলাকায় গাড়ি ছাড়তে ‘দেরি হওয়া’কে কেন্দ্র করে ট্রাফিক পুলিশের দুই সদস্যকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ব্যক্তি হলেন মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। এ ঘটনায় তাঁকে আটক করে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বেলা তিনটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত ট্রাফিক পুলিশের দুই সদস্য হলেন সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) রবিউল হাসান ও কনস্টেবল রবিউল ইসলাম। তাঁদের চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
ট্রাফিক মতিঝিল বিভাগ সূত্র জানায়, খিলগাঁও রেলক্রসিং এলাকায় স্বাভাবিক নিয়মে সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল। নিয়ম অনুযায়ী এক পাশ আটকে রেখে আরেক পাশের গাড়ি ছাড়া হচ্ছিল। ওই সময় একটি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন চিকিৎসক আনোয়ার হোসেন। তিনি ট্রাফিক পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং অভিযোগ করতে থাকেন যে টাকা ছাড়া গাড়ি ছাড়া হয় না। এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাঁর বাগ্বিতণ্ডা হয়। যাওয়ার আগে তিনি ট্রাফিক সদস্যদের ‘দেখে নেবেন’ বলে হুমকি দেন। কিছুক্ষণ পর চিকিৎসক আনোয়ার হোসেন চার–পাঁচটি মোটরসাইকেলে ১০ থেকে ১২ জনকে নিয়ে ফিরে আসেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে তিনি ট্রাফিক পুলিশের দুই সদস্যের ওপর হামলা চালান। কিল–ঘুষি ও লাথিতে আহত হন এএসআই রবিউল হাসান ও কনস্টেবল রবিউল ইসলাম।
মতিঝিল ট্রাফিক বিভাগের উপকমিশনার দেওয়ান জালাল উদ্দিন চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, হামলাকারীরা প্রথমে কনস্টেবল রবিউলের গোপনাঙ্গে লাথি মারেন। এরপর তাঁকে ও এগিয়ে আসা এএসআই রবিউল হাসানকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এ ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পুলিশ বলছে, আটক চিকিৎসক বর্তমানে খিলগাঁও থানায় আছেন। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে।