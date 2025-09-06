সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে
হামলা ও ভাঙচুর: স্বেচ্ছাসেবক দলের বহিষ্কৃত নেতাসহ দুজন গ্রেপ্তার
রাজধানীর মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় করা মামলার প্রধান আসামিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীতে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন প্রধান আসামি স্বেচ্ছাসেবক দলের বহিষ্কৃত নেতা বেলাল তালুকদার এবং বাপ্পী। এর আগে গত বৃহস্পতিবার পারভেজ ও জয়নাল নামের দুজনকে গ্রেপ্তার হয়। এ নিয়ে ওই ঘটনায় মোট চারজন গ্রেপ্তার হলেন।
র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক উইং কমান্ডার এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী আজ প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গত বুধবার দিবাগত রাতে রাজধানীর মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের মালিকের ভাইসহ অন্তত সাতজনকে কুপিয়ে আহত করে দুর্বৃত্তরা। এ সময় তারা সোহাগ পরিবহনের কার্যালয় ও মালিকের বাসা ভাঙচুর করে। ওই ঘটনায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা বেলাল তালুকদারকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।
হামলার ঘটনার পর ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মালিবাগে বুধবার রাত ১১টা ৭ মিনিটের দিকে সোহাগ পরিবহনের কার্যালয়ের সামনে দুই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। এ সময় চাপাতি, ছুরি ও রড নিয়ে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালায়। এ সময় হামলাকারীদের সঙ্গে আসা কয়েকজন হাতে তালি দিয়ে উল্লাস করছিলেন। তাঁরা সোহাগ পরিবহনের কার্যালয়েও ভাঙচুর চালান। একপর্যায়ে হামলাকারীদের সোহাগ পরিবহনের টিকিট কাউন্টারে ঢুকে এক কর্মীকে মারধর করতে এবং ড্রয়ার থেকে টাকার বান্ডিল নিতে দেখা যায়।
এ ব্যাপারে পরের দিন যোগাযোগ করা হলে সোহাগ পরিবহনের মালিক মো. ফারুক তালুকদার বলেন, বুধবার রাতে ঢাকার বাইরে থেকে সোহাগ পরিবহনের একটি গাড়ি মালিবাগ রেলগেটের কাছে সোহাগ পরিবহনের কার্যালয়ের সামনে এসে পৌঁছায়। তখন যাত্রীরা বাস থেকে নামছিলেন। যাত্রীদের নামার পথে দুই ব্যক্তি ধূমপান করছিলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের তিনজন কর্মী তাঁদের সরে গিয়ে ধূমপান করতে বলেন। এতে তাঁরা ক্ষুব্ধ হন।
ফারুক তালুকদার অভিযোগ করেন, একপর্যায়ে ধূমপায়ী এক ব্যক্তিকে ফোন করতে দেখা যায়। এর কয়েক মিনিটের মধ্যে চাপাতি, কিরিচ, ছুরি, রড ও লাঠিসোঁটা নিয়ে অন্তত ৫০ জন দুর্বৃত্ত এসে সোহাগ পরিবহনের কার্যালয় ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর হামলা চালান। হামলাকারীরা তাঁর ভাই আলী হাসান তালুকদারসহ কয়েকজনকে কুপিয়ে আহত করেন। রমনা থানার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহ্বায়ক ও সভাপতি বিল্লাল হোসেনের নেতৃত্বে এ হামলা চালানো হয়।
সোহাগ পরিবহনের কর্মীদের কুপিয়ে আহত করা ও কার্যালয় ভাঙচুর করার ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার দুপুরে সোহাগ গ্রুপের নিরাপত্তা কর্মকর্তা দেওয়ান মো. আল আমিন বাদী হয়ে রমনা থানায় মামলা করেন। মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতা বেলাল তালুকদারসহ ১৮ জনের নাম উল্লেখের পাশাপাশি অজ্ঞাতনামা ১৮-২০ জনকে আসামি করা হয়েছে।