অপরাধ

রাজধানীতে এক শিশুকে বাসায় ডেকে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
শিশু ধর্ষণপ্রতীকী ছবি: প্রথম আলো

রাজধানীর বাসাবোতে ১০ বছর বয়সী এক শিশুকে বাসায় ডেকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার সকাল ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ২০ বছর বয়সী এক প্রতিবেশী যুবক শিশুটিকে বাসায় ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ স্বজন ও ওই শিশুর শিক্ষকদের। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ভুক্তভোগী শিশুটি এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য পরিচালিত একটি স্কুলে পড়ত। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শিশুটির বাবা পেশায় রিকশাচালক মা গৃহিণী। ঘটনার সময় বাবা কাজে ছিলেন, মাও বাসায় ছিলেন না।

শিশুটির স্কুলের শিক্ষক বিকেল চারটার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, ‘সকাল নয়টার দিকে খবর পাই শিশুটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তখনই ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। পরে জানতে পারি পাশের বাসার এক ব্যক্তি তাকে বাসায় ডেকে ধর্ষণ করে। তখন ওই ব্যক্তির স্ত্রীও বাসায় ছিল না।’

ওই শিক্ষক আরও বলেন, ‘শুরুতে ঘটনাটি স্থানীয়ভাবে মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। শিশুটির পরিবারকেও এ জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। পরে আমরা শক্ত অবস্থান নিলে শিশুটির বাবা জাতীয় জরুরি সেবা নম্বরে কল করে পুলিশকে বিষয়টি জানান। এরপর আমরা ওই শিক্ষার্থীকে নিয়ে থানায় এসেছি।’

ধর্ষণের এ ঘটনায় রাজধানীর সবুজবাগ থানায় একটি মামলা হয়েছে। এ বিষয়ে বিকেল সোয়া চারটার দিকে থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. ইসমাঈল হোসেন খান প্রথম আলোকে বলেন, ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেলের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) পাঠানো হচ্ছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
অপরাধ থেকে আরও পড়ুন