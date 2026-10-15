অপরাধ

ক্যানসারের ওষুধ চোরাচালান, চীনা নাগরিকসহ গ্রেপ্তার ৪

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
গ্রেপ্তারপ্রতীকী ছবি

ক্যানসারসহ বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রায় সাড়ে ৭ কোটি টাকা মূল্যের জীবনরক্ষাকারী ওষুধ চোরাচালানের অভিযোগে একটি চক্রের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি-৩)।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে একজন চীনের নাগরিক আছেন। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ওষুধ উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার এক খুদে বার্তায় এসআরবি-৩ এ তথ্য জানিয়েছে।

খুদে বার্তায় বলা হয়েছে, আজ দুপুরে রাজধানীর শাহজাহানপুরের ঝিলপাড় এলাকায় এসআরবি-৩-এর সদর দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে।

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