রাজধানীতে বাসা ভাড়া নেওয়ার কথা বলে মুঠোফোন চুরি করা চক্রের তিন নারী গ্রেপ্তার

রাজধানীতে বাসা ভাড়া নেওয়ার কথা বলে মুঠোফোন চুরি করা চক্রের তিন নারী গ্রেপ্তার
ভাড়া নেওয়ার কথা বলে বাসা বাড়িতে ঢুকে মুঠোফোন হাতিয়ে নেওয়া সংঘবদ্ধ চক্রের তিন নারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন তিশা আক্তার (২১), ঈশা আক্তার (১৮) ও জেসমিন (৪২)। গত ২৫ সেপ্টেম্বর শাহজাহানপুরে ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে গেলে পুলিশ তিশা ও ঈশাকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের তথ্যের ভিত্তিতে ৭ অক্টোবর ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের সামনে থেকে চক্রের আরেক সদস্য জেসমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বৃহস্পতিবার রাতে প্রথম আলোকে বলেন, গত ৬ সেপ্টেম্বর তিশা ও ঈশা ধানমন্ডি ৬ নম্বর রোডের একটি ফ্ল্যাটে বাসা ভাড়া নেওয়ার কথা বলে ঢোকেন। এ সময় তাঁরা কৌশলে ওই বাসা থেকে তিনটি দামি মুঠোফোন চুরি করে নিয়ে যান। এ ব্যাপারে ধানমন্ডি মডেল থানায় একটি মামলা করা হয়। এর ১৩ দিন পর ১৯ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের অপর একটি বাসা থেকে একই কায়দায় আরও একটি দামি মুঠোফোন চুরি করে নিয়ে যান। এ ব্যাপারে তাঁদের বিরুদ্ধে ধানমন্ডি মডেল থানায় আরেকটি মামলা করা হয়। গত ২৫ সেপ্টেম্বর শাহজাহানপুরে একটি ফ্ল্যাটে একই কায়দায় মুঠোফোন চুরি করতে গিয়ে তিশা ও ঈশা আটক হন।
পুলিশ কর্মকর্তা তালেবুর রহমান বলেন, আটক তিশা ও ঈশাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। পরে তাঁদের ধানমন্ডি থানায় হওয়া মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে রিমান্ডে নেওয়া হয়। রিমান্ডে তাঁরা তাঁদের চক্রে জেসমিনের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। পরে ৭ অক্টোবর রাতে ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের সামনে থেকে জেসমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার তিন নারী ধানমন্ডি, কলাবাগান, সবুজবাগসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে একই কায়দায় মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে আসছিলেন।