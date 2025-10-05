গেন্ডারিয়ায় তরুণীর মরদেহ উদ্ধার, পুলিশের সন্দেহ, ধর্ষণের পর হত্যা

গেন্ডারিয়ায় তরুণীর মরদেহ উদ্ধার, পুলিশের সন্দেহ, ধর্ষণের পর হত্যা
ঢাকার গেন্ডারিয়ায় রেলস্টেশনের পাশ থেকে এক তরুণীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের সন্দেহ, তাঁকে ধর্ষণের পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।
আজ রোববার সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে রেলস্টেশনের উত্তর গেট এলাকায় মরদেহটি দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। পরে খবর পেয়ে গেন্ডারিয়া থানা-পুলিশ সেখানে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
গেন্ডারিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. তৌফিক আনাম প্রথম আলোকে বলেন, নিহত তরুণীর বয়স আনুমানিক ২৫ বছর। তাঁর পরনে ছিল খয়েরি সালোয়ার, সাদা ফুলতোলা কামিজ ও ওড়না। প্রাথমিকভাবে মরদেহে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে।
এসআই তৌফিক আনাম আরও বলেন, ‘ট্রিপল নাইনে সংবাদ পাওয়ার পর আমরা ঘটনাস্থলে যাই। আইনি প্রক্রিয়া শেষে দুপুরে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।’
পুলিশ জানিয়েছে, নিহত তরুণীর নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তাঁর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
ঘটনাস্থলে পুলিশ তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে।