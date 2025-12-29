শাহবাগে ইনকিলাব মঞ্চের অবরোধ কর্মসূচি থেকে খেলনা পিস্তলসহ যুবক আটক
শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির খুনিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে ইনকিলাব মঞ্চের অবরোধ কর্মসূচি থেকে খেলনা পিস্তলসহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ সোমবার রাত পৌনে আটটার দিকে আরাফাত জামান নামের ওই যুবককে আটক করে শাহবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী ও ইনকিলাব মঞ্চের নেতা–কর্মীরা জানান, তাঁরা অবরোধ কর্মসূচিতে আসা ওই যুবকের পকেটে পিস্তল দেখতে পেয়ে তাঁকে আটক করেন। পরে তাঁকে শাহবাগ থানার পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।
এ বিষয়ে শাহবাগ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আছাদুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, খেলনা পিস্তলসহ আরাফাত নামের একজনকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বলেছেন, এই খেলনা পিস্তল দিয়ে তিনি লক্ষ্য ঠিক করার অনুশীলন করেন।
পুলিশের ওই পরিদর্শক বলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর কাছ থেকে আরও কোনো তথ্য পাওয়া যায় কি না, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।